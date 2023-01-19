Batman Valisi Canalp'tan Gercüş ilçesindeki köylere ziyaret

BATMAN (AA) - Batman Valisi Ekrem Canalp, Gercüş ilçesindeki bazı köyleri ziyaret etti.
Vali Canalp, ihtiyaçları yerinde tespit edip, talepleri karşılamak için başlattığı köy ziyaretlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda Gercüş'ün Hisar, Kömürcü, Babinir, Bağlıca, Kışlak, Yayladüzü, Ardıçlı ve Yenice köyü ile Kayapınar beldesini ziyaret eden Canalp, vatandaşlarla görüştü, sorun ve talepleri dinledi.
Canalp, devam eden projeler ve yatırımlarla ilgili ilgililerden bilgi aldı.
Vali Canalp'a ziyaretlerinde Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, Belediye Başkanı Gündüz Günaydın ile kurum temsilcileri eşlik etti.