Batman Valisi Canalp'tan Gercüş ilçesindeki köylere ziyaret

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BATMAN (AA) - Batman Valisi Ekrem Canalp, Gercüş ilçesindeki bazı köyleri ziyaret etti.



Vali Canalp, ihtiyaçları yerinde tespit edip, talepleri karşılamak için başlattığı köy ziyaretlerini sürdürüyor.



Bu kapsamda Gercüş'ün Hisar, Kömürcü, Babinir, Bağlıca, Kışlak, Yayladüzü, Ardıçlı ve Yenice köyü ile Kayapınar beldesini ziyaret eden Canalp, vatandaşlarla görüştü, sorun ve talepleri dinledi.



Canalp, devam eden projeler ve yatırımlarla ilgili ilgililerden bilgi aldı.

Vali Canalp'a ziyaretlerinde Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, Belediye Başkanı Gündüz Günaydın ile kurum temsilcileri eşlik etti.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.