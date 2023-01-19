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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'da yangın tatbikatı yapıldı

AA

Batman'da yangın tatbikatı yapıldı

BATMAN (AA) - Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Batman Valiliği koordinasyonunda yangın söndürme kapasitesi olan kurumlarla yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batı Raman Saha ve Tesis Şefliğinde gerçekleştirilen tatbikatta senaryoya göre, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarda plastik imalatı yapan iş yerinde çıkan yangına, itfaiye, sağlık, polis, elektrik, doğal gaz ve AFAD ekipleri müdahale etti.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, yangınların sürekli yaşanabildiğini ve bazı yangınlara sadece tek bir kurumun imkanları yeterli olurken bazı yangınlara ise farklı kurumlardan da destek alınarak müdahale edildiğini söyledi.

Büyük yangınlarda kurumlar arası iletişimin önemli olduğunu belirten Canalp, "Bu şekildeki yangınlar ortaya çıktığı zaman kurumlar arası iletişim ve koordinasyon son derece önemli hale geliyor. Çünkü yangına müdahale etmek ve müdahalenin de olabildiği kadar kısa bir reaksiyon süresi içerisinde gerçekleşiyor olması yangınların büyümesini engellediği gibi kontrol altında tutulmasını ve hatta ilerleyen aşamalarda söndürülmesini mümkün hale getirebiliyor." dedi.

Koordinasyonun yeterli olmaması ve koordinasyon sürelerinin uzaması durumunda yangınların daha da büyüdüğüne dikkat çeken Canalp, şöyle konuştu:

"Bunun için de kamu kurum ve kuruluşlarının özellikle özel sektörle beraber tam bir koordinasyon içerisinde hareket etmesi son derece önemli. Tatbikat da kurumlar arası iletişimi ve kurumlar arası koordinasyonu en maksimum seviyede tutmaya yönelik. Tatbikatımız esnasında İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu da telefonla arkadaşlarımıza teşekkürlerini iletmiştir."

Tatbikata, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, TPAO Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir, AFAD İl Müdürü ve Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Bakır, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral İhsan Kaplan ve kurum amirleri katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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