Batman'da hasta çocuklara hastanede karneleri verildi

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BATMAN (AA) - Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar karnelerini aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde açılışı gerçekleştirilen eğitim sınıfında karne dağıtım töreni düzenlendi.

Vali Ekrem Canalp, hastalıkları nedeniyle okula gidemeyip eğitimlerine hastanede devam eden çocuklara karnelerini ve çeşitli hediyeler verdi.

Canalp, burada yaptığı açıklamada, karnelerini alan öğrencilerin heyecanlarına ortak olduklarını söyledi.

Hastanede açılan eğitim sınıfında hastalıkları nedeniyle okula gidemeyen, eğitimlerine burada devam eden öğrencilere karnelerini verdiklerini aktaran Canalp, şöyle konuştu:

"Bugün burada çok özel bir sınıf da açtık. Bu sınıfla evlatlarımız tedavilerine devam ederken aynı zamanda da eğitimlerinden eksik kalmayacaklar. Eğitimlerine bu sınıfta devam edecekler. Bunun için de emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

Öğrencilerden Veysel Bekin, hasta olduğu için okula gidemediğini, eğitimine hastanedeki eğitim sınıfında devam ettiğini anlattı.

Programa, Vali Yardımcıları Kadir Kılıç ve Murtaza Ersöz, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, İl Sağlık Müdürü Semih Canpolat, öğrenciler ve veliler katıldı.





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