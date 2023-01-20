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BATMAN (AA) - Batman'da tarihi eser operasyonlarında 76 sikke, kitap ve kutu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce son 10 günde kaçakçılık faaliyetlerini önlemek amacıyla 2 ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 74 değişik şekil ve ebatlarda tarihi eser niteliğinde sikke, 19 sayfa dini kitap ve kutu ele geçirildi.

Yakalanan 4 şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet suçu kapsamında işlem yapıldı.

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