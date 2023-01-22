Batmanlı Melek milli forma için Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batmanlı Melek milli forma için Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor

AA

Batmanlı Melek milli forma için Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor

BATMAN (AA) - İBRAHİM TOPRAK - Batman'ın Sason ilçesinde wushu kung fu sporuna başlayan 18 yaşındaki Melek Tekbaş, milli forma için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Sason ilçesinin Zafer Mahallesi kırsalında yaşayan Melek Tekbaş, geçen yıl mart ayında bir arkadaşının tavsiyesiyle ilçede hayata geçirilen Spor Sason Projesi kapsamında wushu kung fu branşına geçti.

Antrenörü tarafından yetenekli olduğu keşfedilen Melek, 3 aylık bir çalışmanın ardından 2-5 Haziran 2022'de düzenlenen Wushu Kung Fu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'na katılarak, ikinci sırada yer aldı.

Spor salonuna gidemediği zaman evlerinin bahçesinde antrenman yapan Melek'in hedefi, şubat ayında düzenlenecek Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası'nda birinciliği elde edip milli sporcu olabilmek.

Üniversite sınavlarına da hazırlanan Melek Tekbaş, boş vakitlerinde ev işlerinde annesine yardım ediyor, ailesine ait keçi ve ineklerin bakımını yapıyor.


- Voleyboldan wushuya geçti

Melek Tekbaş, AA muhabirine, lise birinci sınıfta spora voleybol ile başladığını, bir arkadaşının tavsiyesiyle wushu kursuna gittiğini ve aldığı eğitimlerle kendini geliştirdiğini söyledi.

Üç aylık bir çalışmanın ardından katıldığı Wushu Kung Fu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası müsabakalarında zorlu karşılaşmaların ardından ikinci olduğunu anımsatan Melek, elde ettiği başarıyı arttırmak amacıyla Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası'na hazırlandığını belirtti.

Türkiye şampiyonası için yoğun bir çalışma temposunu sürdürdüğünü aktaran Tekbaş, şöyle konuştu:

"Haftanın 4 günü antrenmanımız oluyor. Antrenmanlarımız çok yoğun geçiyor. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanlar teknik ve kondisyon çalışmaları ile devam ediyor. Yorucu olduğu kadar zevkli bir çalışma. Yoruluyoruz ama daha çok güçleniyoruz. Ne kadar çok çalışırsak o kadar verim alıyoruz. Şampiyonada derece elde ederek milli sporcu olmak istiyorum. Bunun için de çok çalışıyorum."

Wushu antrenörü Sedat Çaprak da Melek'in yetenekli olması dolayısıyla kısa süren bir çalışmayla Wushu Kung Fu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'na katıldığını ve Türkiye ikincisi olduğunu anlattı.

Melek ile çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Çaprak, "Şubat ayındaki şampiyona için hazırlıyoruz. Önümüzde kısa bir süre var. Hedefimiz Melek'in Türkiye şampiyonluğu elde ederek milli olmasını sağlamak. Daha sonra da uluslararası müsabakalara katılması istiyoruz." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobil, köprüden çaya uçtu: 3 ölü (2)
YEREL HABERLER Otomobil, köprüden çaya uçtu: 3 ölü (2)
GÜNCELLEME - Batman'da köprüden düşen otomobildeki 3 kişi öldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Batman'da köprüden düşen otomobildeki 3 ...
(Görüntülü) BATMAN - GARZAN ÇAYI ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDEN DÜŞEN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI (EK)
YEREL HABERLER (Görüntülü) BATMAN - GARZAN ÇAYI ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDEN ...
(Görüntülü) BATMAN - GARZAN ÇAYI ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDEN DÜŞEN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BATMAN - GARZAN ÇAYI ÜZERİNDEKİ KÖPRÜDEN ...
Otomobil, köprüden çaya uçtu: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, köprüden çaya uçtu: 2 ölü, 1 yaralı
Batman'da köprüden düşen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Batman'da köprüden düşen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 ...
(Görüntülü) BATMAN?DA MADENİ YAĞ HIRSIZLARINA SULU ÖNLEM
YEREL HABERLER (Görüntülü) BATMAN?DA MADENİ YAĞ HIRSIZLARINA SULU ...
Batman'da 'tarihi eser kaçakçılığı' operasyonu; 4 gözaltı
YEREL HABERLER Batman'da 'tarihi eser kaçakçılığı' operasyonu; 4 ...
Traktörün altında kalıp ölen Faruk toprağa verildi
YEREL HABERLER Traktörün altında kalıp ölen Faruk toprağa verildi
İranlı yolcunun midesinden 714 gram eroin çıktı
YEREL HABERLER İranlı yolcunun midesinden 714 gram eroin çıktı
Batman'da tarihi eser operasyonlarında 76 sikke, kitap ve kutu ele geçirildi
YEREL HABERLER Batman'da tarihi eser operasyonlarında 76 sikke, ...
İranlı şüphelinin midesinden 76 pakette 714 gram eroin çıktı
YEREL HABERLER İranlı şüphelinin midesinden 76 pakette 714 gram ...
Batman'da hasta çocuklara hastanede karneleri verildi
YEREL HABERLER Batman'da hasta çocuklara hastanede karneleri verildi ...
(Görüntülü) BATMAN&#039;DA MAHSUR KALAN KEÇİYİ İTFAİYE KURTARDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BATMAN'DA MAHSUR KALAN KEÇİYİ ...
BATMAN&#039;DA MAHSUR KALAN KEÇİYİ İTFAİYE KURTARDI
YEREL HABERLER BATMAN'DA MAHSUR KALAN KEÇİYİ İTFAİYE KURTARDI
Batman'da mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Batman'da mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.