Batman'da kaya tuzundan üretilecek ürünlerle tuzun katma değeri artırılacak

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BATMAN (AA) - Batman'da Kozluk Kaymakamlığı öncülüğünde hazırlanan "Kozluk Kaya Tuzu Çeşitlendirme Projesi" kapsamında kaya tuzundan lamba, sabun ve yastık üretimi için çalışma başlatıldı.

Kaymakam Ekrem Güngör, yaptığı açıklamada, ilçenin Çayhan, Derince, Tuzlagözü köyleri ile Çay mevkisinde kaya tuzu madenlerinin bulunduğunu ifade etti.

Kozluk'ta 4 asırdır kaya tuzu üretimi yapıldığını belirten Güngör, ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla bir proje hazırladıklarını aktardı.

Kaya tuzu lambası, sabunu ve yastığı gibi alternatif ürünler yapmayı planladıklarını kaydeden Güngör, şöyle devam etti:

"Kozluk kaya tuzu logosu oluşturduk. Aynı şekilde kaya tuzundan çeşitli ürünler yaptık. Bunlar reklam, tanıtım ve video çalışmaları ile halkımızın beğenisine sunulacak. Yakın zamanda seri üretime geçmeyi planlıyoruz."

Kozluk Halk Eğitim Merkezi Müdürü İshak Aksoy da projedeki amaçlarının tuzun katma değerinin artırılması olduğunu vurgulayarak, "Kilogramı 2 lira iken bunun 200 gramını 200 liraya satmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.





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