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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'da kaya tuzundan üretilecek ürünlerle tuzun katma değeri artırılacak

AA

Batman'da kaya tuzundan üretilecek ürünlerle tuzun katma değeri artırılacak

BATMAN (AA) - Batman'da Kozluk Kaymakamlığı öncülüğünde hazırlanan "Kozluk Kaya Tuzu Çeşitlendirme Projesi" kapsamında kaya tuzundan lamba, sabun ve yastık üretimi için çalışma başlatıldı.

Kaymakam Ekrem Güngör, yaptığı açıklamada, ilçenin Çayhan, Derince, Tuzlagözü köyleri ile Çay mevkisinde kaya tuzu madenlerinin bulunduğunu ifade etti.

Kozluk'ta 4 asırdır kaya tuzu üretimi yapıldığını belirten Güngör, ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla bir proje hazırladıklarını aktardı.

Kaya tuzu lambası, sabunu ve yastığı gibi alternatif ürünler yapmayı planladıklarını kaydeden Güngör, şöyle devam etti:

"Kozluk kaya tuzu logosu oluşturduk. Aynı şekilde kaya tuzundan çeşitli ürünler yaptık. Bunlar reklam, tanıtım ve video çalışmaları ile halkımızın beğenisine sunulacak. Yakın zamanda seri üretime geçmeyi planlıyoruz."

Kozluk Halk Eğitim Merkezi Müdürü İshak Aksoy da projedeki amaçlarının tuzun katma değerinin artırılması olduğunu vurgulayarak, "Kilogramı 2 lira iken bunun 200 gramını 200 liraya satmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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