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Batman'da halk kütüphanesini 1 yılda 1 milyon 569 bin kişi ziyaret etti

AA

Batman'da halk kütüphanesini 1 yılda 1 milyon 569 bin kişi ziyaret etti

BATMAN (AA) - Batman'da Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi geçen yıl 1 milyon 569 bin 435 kişiyi ağırladı.

Kütüphane Müdürü Derya Alapala, AA muhabirine, 2022 yılında en çok ziyaret edilen kütüphane olduklarını ve 1 milyon 569 bin 435 kullanıcıyı ağırladıklarını söyledi.

Kütüphanenin birçok bölümden oluştuğunu ve her yaştan kullanıcıya hizmet verdiğini aktaran Alapala şöyle konuştu:

"Çok kapsamlı bir bebek bölümümüz var. Orada her türlü etkinliklerimiz, oyun alanlarımız, sinema salonumuz, masal okuma salonumuz ve internet salonumuz var. Hem yetişkinler hem çocuklar için okuma araştırma salonumuz var. Matematik atölyemiz var, akıllı tarım atölyemiz var. Akıllı tarım atölyesinde robotik kodlama kurslarımız devam ediyor. İşaret dili kurslarımız, bilgisayar kurslarımız, resim kursumuz var. Bu etkinliklerimizden her yaştan halkımız yararlanabiliyorlar. Bu tür etkinliklerimizin çokluğu kullanıcılarımızın da ilgisini çekiyor ve kütüphanemizi kullanıyorlar."

Kütüphanenin Türkiye'nin birçok ilinden misafir ağırladığını ifade eden Alapala, ferah alanları ve estetik mimarisi ile misafirlerin beğenisini topladığını belirtti.

Kütüphanenin dışarıdan görüntü olarak üst üste konulmuş kitap görünümünde tasarlandığını kaydeden Alapala, "Kütüphanemiz çevreci bir kütüphanedir. Binamızın dış cephesini güneş enerjisi ile aydınlatıyoruz. Salonlarımız çok ferah, tavan yüksekliğimiz çok ideal. Bu da kullanıcılarımıza çok rahat bir ortamda oldukları hissini verdikleri için rahatça sabahtan akşama kadar kütüphanemizi kullanabiliyorlar." diye konuştu.

Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonunca (IFLA) 2021'de düzenlenen yarışmada, dünyada "tanınmayı hak eden" 32 kütüphane arasına girdiklerini anımsatan Alapala, geçen yıl Kültür Bakanlığı ve Türkiye Kütüphaneciler Derneğince de yılın kütüphanesi seçildiklerini aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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