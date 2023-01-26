Kaymakam Mete, şehit ailesini ziyaret etti

BATMAN (AA) - Batman'ın Sason Kaymakamı Murat Mete, 1995 yılında Kozluk'ta şehit olan Cuma Çiftçi'nin ailesini ziyaret etti.
Mete, burada yaptığı açıklamada, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu ve sorunlarının çözümü için gerekli gayreti gösterdiklerini söyledi.
Aile ile bir süre sohbet eden Mete, şehidin annesi Ferziye Çiftçi'ye (73) Türk bayrağı hediye etti.
Kaymakam Mete’ye, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Murat Madenüs, Aile Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Veysel Yaşar, İlçe Vaizi Kubbettin Kangül da eşlik etti.