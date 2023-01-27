Batman'da 35 kilo 500 gram skunk ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı

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BATMAN (AA) - Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 35 kilo 500 gram skunk ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 22 Ocak'ta kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent girişinde düzenlenen operasyonda, bir otomobilde 50 paket halinde 35 kilo 500 gram skunk ve 2 paket halinde 1 kilo 900 gram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlı emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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