Batman'da 67 bin 587 kişi belediyenin ücretsiz internet hizmetinden faydalandı

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BATMAN (AA) - Batman Belediyesi tarafından 13 farklı noktada verilen ücretsiz internet hizmetinden geçen yıl 67 bin 587 kişi istifade etti.

Batman Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların Türkiye'de ve dünyada gelişen olaylar ve güncel bilgilerden haberdar olmasını sağlamak, öğrencilerin de ev ödevlerine yardımcı olmak amacıyla başlatılan proje kapsamında 13 ayrı noktada ücretsiz internet uygulamasının sürdüğü bildirildi.



Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaş ve öğrencilerden gelen taleplerin yanıtsız bırakılmadığı aktarılan açıklamada, 2022 yılı içerisinde 67 bin 587 vatandaşın ücretsiz internet uygulamasından yararlandığı bildirildi.





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