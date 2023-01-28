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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MÜSİAD Batman Şubesinin Olağan Genel Kurulu yapıldı

AA

MÜSİAD Batman Şubesinin Olağan Genel Kurulu yapıldı

BATMAN (AA) - Müstakil Sanayici ve İş Adamlar Derneği (MÜSİAD) Batman Şubesinin 8. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen genel kurul Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından sinevizyon gösterimi yapıldı.

MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Faruk İbrahim Özbek, yaptığı konuşmada, derneğin küresel bir iş birliği ve sermaye platformu olduğu kadar gücünü zengin medeniyet değerlerinden ve Anadolu irfanından alan bir kalkınma hareketi olduğunu belirtti.

İsveç, Hollanda ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara değinen Özbek, şöyle konuştu:

"Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça saldırıları lanetliyoruz. Sözde özgürlük gerekçesiyle bu nefret suçlarına izin veren, böylelikle bu suçlara ortak olan İsveç, Hollanda ve Danimarka hükümetlerini şiddetle kınıyoruz. Müslüman kardeşlerimizi provokasyonlara alet olmadan, şiddete başvurmadan, hukuk ve demokrasi çerçevesinde değerlerimize sahip çıkmaya ve savunmaya davet ediyoruz."

Genel Kurula, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Batman Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Abdulkadir Demir, Esnaf ve Sanatlar Oda Başkanı Mehmet Sıddık Çiftçi, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Batman Şube Başkanı Selman Nasıroğlu ve üyeler katıldı.

Tek liste halinde gidilen seçimde İrfan Özdemir, Batman Şube Başkanlığına seçildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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