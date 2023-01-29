İYİ Parti Batman 2. Olağan Kongresi yapıldı

BATMAN (AA) - İYİ Parti Batman İl Başkanlığı 2. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.
Bir otelin konferans salonunda düzenlenen kongrede, divan üyelerinin yerini almasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Divan Başkanlığına seçilen İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik, yaptığı konuşmada, "Türkiye'yi yönetmeye azimli ve kararlıyız. Onun için hepimiz çok iyi çalışacağız." dedi.
Konuşmaların ardından, tek listeyle gidilen seçimde Şehmus Uras İl Başkanlığına seçildi.
Kongrenin ardından partiye katılan üyelere rozet takıldı.