Batman'da 26 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

BATMAN (AA) - Batman'da kar nedeniyle 26 yerleşim yerinin yolu kapandı.
İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Sason'da 3 köy ile 20 mezra ve Kozluk'ta 3 mezraya ulaşım sağlanamıyor.
Ekiplerin başlattığı yol açma çalışmaları sürüyor.
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