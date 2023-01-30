Batman'da 26 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

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BATMAN (AA) - Batman'da kar nedeniyle 26 yerleşim yerinin yolu kapandı.



İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Sason'da 3 köy ile 20 mezra ve Kozluk'ta 3 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Ekiplerin başlattığı yol açma çalışmaları sürüyor.





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