Batman'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

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BATMAN (AA) - Batman'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Batman Üniversitesi Batı Raman yolunda sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 34 DE 9151 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü sağlık ekiplerince, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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