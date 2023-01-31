Batman'da kömürlükte kız çocuğunun cesedinin bulunmasına ilişkin baba tutuklandı

BATMAN (AA) - Batman'da kömürlükte 7 yaşındaki kız çocuğunun cesedinin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan baba tutuklandı.
Beşevler Mahallesi'nde dün kömürlükte 2. sınıf öğrencisi A.A'nın cesedinin bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan çocuğun babası Ö.F.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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