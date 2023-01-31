Batman Umut Kervanı 2022 yılı faaliyet raporunu açıkladı

BATMAN (AA) - Batman Umut Kervanı Başkanı Salih Güzel, 2022 yılı faaliyet raporunu açıkladı.
Güzel, dernek binasında düzenlenen basın toplantısında, geçen yıl 6 bin 965 aileye toplam 1 milyon 718 bin 267 liralık insani yardımda bulunduklarını söyledi.
Dernek olarak geçen yıl çok sayıda ihtiyaç sahibi aileye ve yetime yönelik yardım faaliyeti yürüttüklerini ifade eden Güzel, başta Afrika ve Asya ülkeleri olmak üzere yurt dışında da ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını dile getirdi.
Güzel, yardım faaliyetleri kapsamında nakdi yardımların yanı sıra gıda, giyim, kurban eti, kırtasiye ve ev eşyası gibi yardımlarda da bulunduklarını sözlerine ekledi.