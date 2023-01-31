Batman Üniversitesi Bilişim Festivali düzenlenecek

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BATMAN (AA) - Batman Üniversitesi Bilişim Festivalinin (IFEST2023) ikincisi "Siber güvenlik", "blok zincir teknolojileri" ve "dijital dönüşüm" ana temalarıyla düzenlenecek.

Batman Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek festival kapsamında bilişim fuarı, bilişim teknolojileri konferansları, uluslararası bilişim kongresi (IIC2023), kamu bilişim çalıştayı, bilişim akademisi, dene-yap atölye çalışmaları, ödül törenleri ve sosyal etkinlikler yapılacak.

Rektör Prof. Dr. İdris Demir, üniversite olarak ülkenin en büyük bilişim organizasyonlarından birine ikinci kez ev sahipliği yapacaklarını belirterek, bunun mutluluk verici olduğunu söyledi.

Bilişim alanında dünyada önemli gelişmeler ve değişimler yaşandığına işaret eden Demir, şunları kaydetti:



"Festivalin en çarpıcı etkinliklerinden biri ise Alman şirketi tarafından özel olarak tasarlanan 'Relax&Flow Room'. Bu, görsel-işitsel uygulamaları, gerçek dünya ile sanal dünyayı bir araya getiren sanal dünya çözümleri, konferanslar için rahatlama ve zihinsel sağlığın geleceğini yeniden şekillendirme yöntemi. Bu uygulamanın temel amacı, katılımcıların enerji ve motivasyonunu artırmak, onları rahatlatmak ve günün stresinden kurtulmalarını sağlamaktır. Bu festivali düzenlemekte esas amacımız; bilişim dünyasına akademik açıdan yaklaşmanın yanı sıra başta öğrencilerimiz olmak üzere bütün katılımcılarımızı farklı uygulamalarla tanıştırmaktır."

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