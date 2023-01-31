Batman'da jandarma ekipleri 2022'de 133 olayı aydınlattı

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BATMAN (AA) - Batman'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 2022 yılında 133 asayiş olayı aydınlatıldı, 60 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, JASAT halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla birçok başarılı çalışmaya imza attı.



2022'de il genelinde çoğunluğu hırsızlık olmak üzere 150 asayiş olayına müdahale edildi.



Bir önceki yıla oranla yüzde 14'lük artışla 133 faili meçhul olay aydınlatıldı, olaylara karıştığı tespit edilen 260 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Bu şüphelilerden 60'ı tutuklandı.



Ayrıca aynı yıl içerisinde "kasten öldürme", "uyuşturucu madde imal ve ticareti" ile "hırsızlık" suçlarından aranan, cezaları 3 yıldan 55 yıla kadar olan 250 zanlı yakalandı, bu şüphelilerden 126'sı tutuklandı.







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