Batman Belediyesi'nin peyzaj bitkilerini meslek lisesi öğrencileri yetiştirecek

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BATMAN (AA) - Batman Belediyesi ile Kozluk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında imzalanan protokol ile belediyenin peyzaj çalışmalarında ihtiyaç duyduğu süs bitkilerini öğrenciler yetiştirecek.



Batman Belediyesi ile Kozluk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında imzalanan protokolle belediyenin park, bahçe, orta refüj ve ihtiyaç duyulan alanlarda kullandığı süs bitkilerini öğrenciler kurulan seralarda üretecek.

Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, yaptığı açıklamada, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Ülkem için Üretiyorum Projesi kapsamında Kozluk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde üretilecek bitkilerin Batman'ın parklarını süsleyeceğini söyledi.

Süs bitkilerin okul bahçesinde kurulan seralarda yetiştirileceğini ifade eden Güngör, "Öğrencilerimiz, okulumuzun bahçesinde kurulan seralarda yetiştirdikleri süs ve peyzaj bitkileri ile Batman'ın parkları için üretim yapacak. Gelir getirici bu proje kapsamında yeni sera alanları da oluşturulacak ve öğrencilerimiz de bu konuda tecrübe kazanacaklar." dedi.​​​​​​​

Projenin ilçeye hayırlı olmasını dileyen Güngör, destek için Vali Ekrem Canalp'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.





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