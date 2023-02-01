Batman, Şırnak ve Siirt'te kar nedeniyle 68 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

BATMAN (AA) - Batman, Şırnak ve Siirt'te kar nedeniyle 68 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Batman İl Özel İdaresinden alınan bilgilere göre, Sason ve Kozluk ilçesine bağlı 50 köy ve mezranın yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde 4 günden bu yana aralıklarla etkili olan kar, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamaya neden oldu.
Kar kalınlığının yer yer 25 santimetreye ulaştığı 2 ilçedeki, 1 belde, 7 köy ve 1 mezraya ulaşım sağlanamıyor.
Siirt'in Pervari, Eruh ve Baykan ilçelerinde 9 köy yolu kardan ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.