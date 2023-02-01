Batman'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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BATMAN (AA) - Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Yolağzı Mahallesi mevkisinde Rıfat İnal yönetimindeki 47 LE 368 plakalı otomobil, yoldan çıkarak kayaya çarptı.



Kazada, yaralanan sürücü ve Erdem İnal 112 Acil Sağlık ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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