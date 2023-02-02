Batman'da bal üreticilerine arı yetiştiriciliği eğitimi verildi

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BATMAN (AA) - Batman'ın Sason ilçesinde arı yetiştiricilerine yönelik eğitim verildi.

Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen eğitimin açılışında konuşan Kaymakam Murat Mete, verilen eğitimlerin arıcılık ve tarımın daha verimli yapılabilmesi için önemli olduğunu söyledi.

Geçen yıl 305 arı işletmesi ve 28 bin 313 arılı kovanlarının mevcut olduğunu belirten Mete, bu yıl işletme sayısını 365'e, arılı kovan sayısını da 30 bin 813'e çıkarmayı hedeflediklerini aktardı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eyyüp Aktaş da ilçede 250 arıcıya eğitim verdiklerini ifade etti.

Aktaş, arıcılığın geliştirilmesi, kalitenin yükseltilmesi ve ürün katma değerinin artırılmasına yönelik verdikleri eğitimlerin devam edeceğini dile getirdi.

Programda katılımcılara sertifikaları verildi.

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