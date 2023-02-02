Batman'da ocak ayında 18 bin 945 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

BATMAN (AA) - Batman'da ocak ayında gümrük kaçağı olduğu belirlenen 18 bin 945 paket sigara bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik 1-31 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 18 bin 945 paket gümrük kaçağı sigara ve 363 elektronik sigaranın ele geçirildi.
Operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Açıklamada, "Kolay yoldan haksız ekonomik kazanç elde eden tüm suç organizasyonları ile mücadelemiz vatandaşlarımızın ihbar, şikayet ve destekleri ile kararlılıkla devam edecektir." ifadesine yer verildi.