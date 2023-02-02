Batman'da 189 çocuk yeniden okullu oldu

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BATMAN (AA) - Batman'da, Milli Eğitim Bakanlığının "Eğitimle Yeniden Buluşma Projesi" kapsamında, çeşitli nedenlerle okula gidemeyen 189 çocuk yeniden eğitime kazandırıldı.

Kozluk ilçesinde okul müdürleri ve öğretmenlerden oluşan ekip, farklı sebeplerle temel eğitim ve ortaöğretime kaydolmayan veya okuldan ayrılan öğrencilerin yeniden eğitime kazandırılması için ikna çalışması yürütüyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nezir Sevim, yaptığı açıklamada, ekiplerin ev ev, köy köy gezerek eğitimden mahrum kalan öğrencilerin okula kazandırılmasını sağladıklarını söyledi.

Ekiplerin son olarak ilçeye bağlı Geyikli Mergadare ile Yazpınar Dolutaş kırsalında göçebe hayat yaşayan Buluç ve Gölbaşı ailelerini ziyaret ettiğini aktaran Sevim, şunları kaydetti:

"Buluç ailemizin 4 kız, bir erkek öğrencileri vardı. Ortaokulu bitirip liseye devam etmeyen veya liseye devam ederken eğitim öğretimine ara vermek zorunda kalan 5 öğrencimizi eğitimle yeniden buluşma seferberliği projemiz kapsamında eğitime kazandırmış olduk. Aynı şekilde Çayhan köyümüzde de göçebe hayatı yaşayan Gölbaşı ailemizi de ziyaret ederek burada da eğitime ara vermiş iki çocuğumuzun yeniden okula dönmelerini sağladık."

Proje kapsamında ilk, orta ve lise müdürlerinin öğretmenlerle alana çıktığını aktaran Sevim, "Bu çalışmamızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Bütün kademelerde okullaşma oranını Bakanlığımızın belirlediği seviyeye taşımak için arkadaşlarımızla birlikte olağanüstü bir çalışmanın içine girdik. Bakanlığımızın belirlediği hedefleri inşallah en geç mart ayı sonuna kadar yakalamış olacağız." diye konuştu.

İlçe genelinde 25 günde 189 öğrenciyi yeniden eğitime kazandırdıklarını bildiren Sevim, Milli Eğitim Bakanlığının bütün kademelerde hedeflediği okullaşma oranını Kozluk ilçesinde zirveye taşıyacaklarını aktardı.





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