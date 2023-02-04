Batman'da karda mahsur kalan vatandaşlar öğretmenevinde ağırlanıyor

BATMAN (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde kar nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar öğretmenevinde misafir ediliyor.
Batman ve ilçelerinde etkili olan kar nedeniyle Gercüş-Midyat kara yolunda trafik kontrollü sağlanıyor.
Karayolları ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürürken, ağır tonajlı araçlar Ayrancı Geçidi'nde bekletiliyor.
Gercüş Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, tır ve kamyon şoförleri ile kara tedbirsiz yakalanan sürücüler öğretmenevinde ağırlanıyor.
Gercüş Kaymakamı Muhammet Öztaş, Gercüş-Midyat kara yolunda kar temizleme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Kar nedeniyle Ayranca Geçidi'nden çıkamayan ağır tonajlı tır ve kamyon şoförleri ile kara tedbirsiz yakalanan araç şoförlerini yollar açılana kadar öğretmenevinde misafir ettiklerini belirten Öztaş, "Şu anda yaklaşık 25 vatandaşımızı öğretmenevimizde misafir ediyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için yemek ve kalacak ihtiyaçlarını karşıladık. Karayolları ekiplerimiz de yolun açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor." ifadelerini kullandı.