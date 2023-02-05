Batman'da yolu kardan kapanan köydeki hasta ekiplerin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı

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BATMAN (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde, yolu kar nedeniyle kapanan köyde rahatsızlanan kadın, ekiplerin yardımıyla hastaneye götürüldü.

İlçede etkili olan kardan dolayı yolu kapanan Yakaköy köyünde rahatsızlanan 50 yaşındaki Gurbet Öner'i hastaneye götüremeyen yakınları, yetkililerden yardım istedi.

İlçe Özel İdaresi ekiplerince yolun ulaşıma açılmasının ardından 112 Acil Sağlık ekipleri köye ulaştı.

Ekipler iki saatlik çalışmanın ardından Öner'i, Gercüş Devlet Hastanesine ulaştırdı.

Öner'in yakınları ekiplere teşekkür etti.

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