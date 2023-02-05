Batman'da 200 çocuk aldıkları eğitimle Kur'an-ı Kerim öğrendi

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BATMAN (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Batman Şubesi tarafından gerçekleştirilen eğitimler ile Kur'an-ı Kerim öğrenen 200 çocuk için etkinlik düzenlendi.

İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki program İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Programda çocuklar ney eşliğindeki semazen gösterisi sundu.

TÜGVA Batman Şube Başkanı Mehmet Onutçu, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl eylül ayından itibaren TÜGVA Vakıf Okulu olarak Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle 30 ayrı noktada açtıkları 42 kursta 1000'i aşkın öğrenciye Kur'an-ı Kerim eğitimi verdiklerini söyledi.

Bu kapsamda Kur'an öğrenen 200 öğrenciye Kur'an-ı Kerim hediye ettiklerini aktaran Onutçu, "Vakıf okullarımızda başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere, Peygamberimizin hayatı, ibadet, inanç ve ahlak derslerinin yanı sıra sportif faaliyetler, zeka oyunları gibi çeşitli aktivitelerle de hem eğlendik hem de öğrendik." dedi.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bilal Serik, ASKON Şube Başkanı Selman Nasıroğlu, İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörü İbrahim Halil Yakut, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

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