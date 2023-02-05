Batman'da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından esnafa eğitim

BATMAN (AA) - Batman Esnaf ve Sanatkarlar Odası (BESO) tarafından esnafa ön muhasebe, e-fatura, e-irsaliye ve e-makbuz eğitimi verildi.
Batman Belediyesi Ahmet Güneştekin Kültür ve Sanat Merkezi Konferans Salonundaki eğitimde konuşan BESO Başkanı Mehmet Sıddık Çiftçi, yaptıkları program sayesinde verilecek eğitimle esnafın ön muhasebe alanında dijital platformlar ve programlar üzerinden ticaret hacimlerini artırabileceğini belirtti.
Ön muhasebe, e-fatura, e-irsaliye ve e-makbuz alanlarında esnafı bilinçlendirerek, yanlış hesaplamalardan doğan zararın önlenmesini planladıklarını dile getiren Çiftçi, "Esnafımızın hesaplamalarında işlerini kolaylaştırarak, ticaret hacimlerinde onlara destek olmayı istiyoruz. Bu tür programları artırarak esnafımızı her alanda geliştireceğiz." dedi.
Daha sonra esnafa belirlenen program dahilinde bilgilendirme yapıldı.