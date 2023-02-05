Batman'da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından esnafa eğitim

İstanbul'a kar hangi günler yağacak? Okullar tatil olacak mı?

Hep duyuyoruz ama bilmiyoruz: İşte ayakta su içmenin bilinmeyen zararları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BATMAN (AA) - Batman Esnaf ve Sanatkarlar Odası (BESO) tarafından esnafa ön muhasebe, e-fatura, e-irsaliye ve e-makbuz eğitimi verildi.

Batman Belediyesi Ahmet Güneştekin Kültür ve Sanat Merkezi Konferans Salonundaki eğitimde konuşan BESO Başkanı Mehmet Sıddık Çiftçi, yaptıkları program sayesinde verilecek eğitimle esnafın ön muhasebe alanında dijital platformlar ve programlar üzerinden ticaret hacimlerini artırabileceğini belirtti.



Ön muhasebe, e-fatura, e-irsaliye ve e-makbuz alanlarında esnafı bilinçlendirerek, yanlış hesaplamalardan doğan zararın önlenmesini planladıklarını dile getiren Çiftçi, "Esnafımızın hesaplamalarında işlerini kolaylaştırarak, ticaret hacimlerinde onlara destek olmayı istiyoruz. Bu tür programları artırarak esnafımızı her alanda geliştireceğiz." dedi.

Daha sonra esnafa belirlenen program dahilinde bilgilendirme yapıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.