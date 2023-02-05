Batman'da rahatsızlanan kişi ekipler tarafından hastaneye ulaştırıldı

BATMAN (AA) - Batman'ın Sason ilçesinde kar nedeniyle ulaşım sağlanamayan köyde rahatsızlanan kişi ekiplerin çabasıyla hastaneye kaldırıldı.
İlçeye bağlı İncesu köyünde mide rahatsızlığı çeken Güler Yıldırım (30) 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Yoğun kar ve tipi nedeniyle kapalı köy yolu ekiplerin yaklaşık 10 saatlik çalışması sonucu açıldı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan hasta ambulans ile getirildiği Sason Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yıldırım'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.