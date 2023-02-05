Kaymakam Mete, kar yağışının etkili olduğu köyleri ziyaret etti

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BATMAN (AA) - Batman'ın Sason ilçe Kaymakamı Murat Mete, kar yağışının etkili olduğu Gürgenli ve Geçitli köylerini ziyaret etti.

Sason'un kuzey kesimlerinde kar etkisini sürdürürken kapalı yoların açılması için çalışmalar da aralıksız devam ediyor.

Sason İlçe Kaymakamı Murat Mete, beraberinde İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Sait Üner ve Köylere Hizmet Götürme ilçe Müdürü Şehmus Coşkun'la birlikte kar yağışının etkili olduğu Gürgenli ve Geçitli köylerini ziyaret etti.

Yol açma ve kar temizleme çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Mete, burada vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

Mete, kar yağışının bereket getirmesi temennisinde bulunarak, yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı hazırlıklı olduklarını söyledi.

Kapalı köy yollarında çalışmaların sürdüğünü aktaran Mete, "Tüm ekiplerimizle sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için tüm gelişmeleri anlık takip ediyoruz." dedi.

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