Batman'ın Gercüş ilçesinde kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi

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BATMAN (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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