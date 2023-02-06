Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Arama ve kurtarma için seferberlik!

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DİYARBAKIR (AA) - Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Bingöl, Elazığ ve Siirt'ten arama kurtarma ekipleri depremden etkilenen illere sevk edildi.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci başkanlığında AFAD ve İl Özel İdaresi ekiplerinden oluşan 30 kişilik ekip Osmaniye'ye görevlendirildi. 11 AFAD personeli Diyarbakır’a, 11'i de Malatya’ya sevk edildi. 22 UMKE personeli ise 6 araçla de Malatya'ya gönderildi.

Elazığ Valiliği koordinesinde AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, jandarma ve emniyet ekiplerinden oluşan 238 arama kurtarma personeli 35 araç ile arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak için Adıyaman, Diyarbakır ve Malatya'ya sevk edildi.

Siirt'ten AFAD, UMKE, itfaiye ve özel idare personelinden oluşan 45 kişilik ekip, Diyarbakır'a hareket etti.

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp da 112 Acil Koordinasyon Merkezinde yaptığı açıklamada, deprem sonrası yaptıkları ilk incelemelerde kentte can kaybının yaşanmadığını belirtti.

Batman'da yıkılan bina bulunmadığını belirten Canalp, "Sadece iki vatandaşımız atlamalardan dolayı yaralı durumdadır." dedi.

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