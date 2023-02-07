Batman'da vatandaşlar depremzedeler için kan bağışında bulundu

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BATMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından kan ihtiyacının karşılanması amacıyla Batman'da kan bağışı merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor.

Türk Kızılay'ın çağrısının ardından kan bağışı merkezi ve kan bağış tırı önünde vatandaşlar kuyruk oluşturdu.



Kan veren vatandaşlardan Muhammet Dişikırık, çağrının ardından kan bağışında bulunmaya karar verdiğini söyledi.

Türkiye olarak büyük bir acı içerisinde olduklarını belirten Dişikırık, "Yastayız, deprem var. Kan ihtiyacı var. Onun için bağışta bulundum." dedi.

Ecevit Bayramlı da böyle zor bir zamanda vatandaşlık görevini yaptığını dile getirdi.

Mehmet Nuri Demir ise depremzedelere yardımcı olmak istediğini, bundan dolayı kan bağışında bulunduğunu aktardı.

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