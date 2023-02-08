Batman'dan giden ekipler Gaziantep'te bir kadını 55 saat sonra enkazdan kurtardı

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BATMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Batman'dan Gaziantep'in İslahiye ilçesine giden itfaiye ekipleri, yıkılan binanın enkazından bir kadını yaklaşık 55 saat sonra kurtardı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına Batman Belediyesi itfaiye ekipleri de destek veriyor.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu İslahiye'nin Hacı Ali Öztürk Mahallesi'nde çöken bir binanın enkazından 38 yaşındaki Tülin Karakaya yaralı olarak çıkarıldı.

Enkaz altından yaklaşık 55 saat sonra kurtarılan Karakaya, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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