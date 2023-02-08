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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman ve Şırnak'tan deprem bölgesine destek için güvenlik ekipleri sevk edildi

AA

Batman ve Şırnak'ta görevli jandarma personeli, polis ve güvenlik korucuları, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere sevk edildi.

Batman ve Şırnak'tan deprem bölgesine destek için güvenlik ekipleri sevk edildi

BATMAN/ŞIRNAK (AA) - Batman ve Şırnak'ta görevli jandarma personeli, polis ve güvenlik korucuları, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere sevk edildi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, depremin ağır yaşandığı illerde arama kurtarma faaliyetlerine destek vermek amacıyla jandarma, emniyet, güvenlik korucusu ve 14. İnsansız Uçak Sistemleri (İUS) Üs Komutanlığı personelinden oluşan 500 kişinin bölgeye gönderildiği bildirildi.

Ekiplerin bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra birçok noktada vatandaşlar için çadır kuracağı ifade edilen açıklamada, ayrıca koordinasyon çalışmaları kapsamında ihtiyaç oldukça yeni ekiplerin deprem bölgesine sevk edileceği belirtildi.

- Şırnak

Şırnak'ın Uludere ilçesinden 218 güvenlik korucusu arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere sevk edildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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