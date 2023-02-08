Batman, Mardin ve Diyarbakır'dan deprem bölgesine yardım

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

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DİYARBAKIR (AA) - Batman, Mardin ve Diyarbakır'dan deprem bölgesine çeşitli yardımlar gönderildi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, depremin ilk gününden itibaren Batman Belediyesi halk ekmek fırınında üretilen 110 bin ekmeğin Diyarbakır'a, 80 bin ekmeğin Gaziantep'e gönderildiği belirtildi.

Fırının üretim kapasitesinin arttırılarak 24 saat esasıyla çalıştığı aktarılan açıklamada, her gün 40 bin ekmeğin deprem bölgelerine ulaştırıldığı bildirildi.

- Diyarbakır

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar Belediyesi, 10 personel, 2 kamyon ve 2 iş makinesinden oluşan arama kurtarma ekibini Adıyaman'daki deprem bölgesine sevk etti.

​​​​​​​Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, depremden en çok etkilenen Adıyaman'a 10 personel, 2 iş makinesi ve 2 kamyon gönderildiğini belirtti.

Depremzedelere yönelik yardım kampanyasının da devam ettiğini dile getiren Kahraman, şunları aktardı:

"Depremden en çok etkilenen iller arasında yer alan Diyarbakır'daki deprem mağdurlarına yönelik de desteklerimiz sürüyor. Depremin açtığı yarayı hep birlikte saracağız. Deprem mağduru vatandaşlarımıza yardım eli uzatmak için ilgili müdürlüklerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

- Mardin

Mardin Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı organizasyonunda deprem bölgelerine gönderilmek üzere başlatılan kampanyaya vatandaşlar destek verdi.

Mardin Umut Kervanı Başkanı Aziz Önen, tüm hızıyla yardım çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Yaşanan depremin kendilerini çok derinden üzdüğünü ifade eden Önen, "Bugün yardım, kenetlenme ve birlikte hareket etme günüdür. Bugün Allah'ın izniyle 3'üncü tırımızı yola çıkaracağız. 2 tırımız Kahramanmaraş'a, diğer tırımız da Hatay İskenderun'a intikal edecektir. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlardan gelen yardımları ivedilikle oradaki sahalarımıza ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.



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