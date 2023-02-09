Gercüş'ten deprem bölgesine 5 tır yardım malzemesi gönderildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gercüş'ten deprem bölgesine 5 tır yardım malzemesi gönderildi

AA

Gercüş'ten deprem bölgesine 5 tır yardım malzemesi gönderildi

BATMAN (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde toplanan yardım malzemelerini taşıyan 5 tır Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden etkilenen illere gönderildi.

Gercüş Kaymakamlığı koordinesinde, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle toplanan battaniye, yatak, yorgan, halı, ısıtıcı, bot ve yaşam malzemelerinin bulunduğu 5 tır deprem bölgesine sevk edildi.

Gercüş Belediyesince de kepçe, minibüs ve cenaze nakil aracı depremin yaşandığı illere gönderildi.

Ayrıca enkazda kalanların kurtarılması için yürütülen çalışmalara destek vermesi için 150 gönüllü deprem bölgesine uğurlandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)&#039;ELİMDE SADECE BU VAR&#039; DEYİP ÜZERİNDEKİ PARDÖSÜYÜ YARDIM TOPLAYAN GÖREVLİYE VERDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)'ELİMDE SADECE BU VAR' DEYİP ...
'Elimde sadece bu var' deyip üzerindeki pardösüyü yardım toplayan görevliye verdi
YEREL HABERLER 'Elimde sadece bu var' deyip üzerindeki pardösüyü ...
Batman'da hasar tespit çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Batman'da hasar tespit çalışmaları sürüyor
Tülin, İslahiye'de 55 saat sonra sağ kurtarıldı
YEREL HABERLER Tülin, İslahiye'de 55 saat sonra sağ kurtarıldı
Batman, Mardin ve Diyarbakır'dan deprem bölgesine yardım
YEREL HABERLER Batman, Mardin ve Diyarbakır'dan deprem bölgesine ...
Batman ve Şırnak'tan deprem bölgesine destek için güvenlik ekipleri sevk edildi
YEREL HABERLER Batman ve Şırnak'tan deprem bölgesine destek için ...
Batman'dan giden ekipler Gaziantep'te bir kadını 55 saat sonra enkazdan kurtardı
YEREL HABERLER Batman'dan giden ekipler Gaziantep'te bir kadını 55 ...
Batman'da vatandaşlar depremzedeler için kan bağışında bulundu
YEREL HABERLER Batman'da vatandaşlar depremzedeler için kan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.