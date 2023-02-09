Gercüş'ten deprem bölgesine 5 tır yardım malzemesi gönderildi

BATMAN (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde toplanan yardım malzemelerini taşıyan 5 tır Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden etkilenen illere gönderildi.
Gercüş Kaymakamlığı koordinesinde, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle toplanan battaniye, yatak, yorgan, halı, ısıtıcı, bot ve yaşam malzemelerinin bulunduğu 5 tır deprem bölgesine sevk edildi.
Gercüş Belediyesince de kepçe, minibüs ve cenaze nakil aracı depremin yaşandığı illere gönderildi.
Ayrıca enkazda kalanların kurtarılması için yürütülen çalışmalara destek vermesi için 150 gönüllü deprem bölgesine uğurlandı.