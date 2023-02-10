Batman ve Şırnak'tan deprem bölgesine yardımlar sürüyor

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BATMAN (AA) - Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller için Batman ve Şırnak'tan toplanan yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderildi.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde kaymakamlık ve belediye koordinesinde toplanan gıda, battaniye, su, ısıtıcı, kişisel hijyen ve temizlik malzemelerinin yüklendiği tır deprem bölgesine uğurlandı.

Batman Üniversitesi akademisyenleri, öğrencileri, İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Batman Şubesi, din görevlileri de hazırladıkları yardımları Adıyaman'a gönderdi.

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde görev yapan personel de 500 çift kişilik battaniyeyi, 516 koli suyu, 220 koli meyve suyunu, 440 koli sütü, 220 karton bebe bisküvisini, 220 konserve balığı, 360 çorabı, 100 polar boyunluğu ve 20 yastığı AFAD ekiplerine teslim etti.

- Şırnak

Şırnak'ta bir araya gelen kadınlar, depremzedeler için tandırda yaklaşık 5 bin ekmek hazırladı.

Ekmekler, paketlenerek deprem bölgesine gönderildi.

Ekmek pişiren kadınlardan Sebahat Aktaş, birlik ve beraberlik için herkesin üstüne düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini belirterek, "Biz de kadınlar olarak çorbada tuzumuz olsun dedik. Onların yerinde biz de olabilirdik. Rabb'im bir daha bu acıları yaşatmasın. Allah onların yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

Hatice Aktuğ da "Gün beraberlik günüdür, acı hepimizin acısıdır, her türlü desteği sağlamaya hazırız." dedi.​​​​​​​

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