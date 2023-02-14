Batman'da yolu kapanan köydeki hastaya ekiplerin 14 saatlik çabasıyla ulaşıldı

BATMAN (AA) - Batman'ın Sason ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hastaya 14 saatlik çalışma sonucu ulaşıldı.
İlçeye bağlı İncesu köyünde rahatsızlanan Abdulvahap Şahin'in (41) yakınları, 112 Acil Çağrı merkezinden yardım talebinde bulundu.
Köy yolunun kar ve tipi nedeniyle kapalı olmasının bildirilmesi üzerine İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerin 14 saat süren çalışması sonucu köye ulaşan sağlık ekipleri, hastayı Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.