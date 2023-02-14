Sason Kaymakamlığından deprem bölgesine odun ve soba desteği

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BATMAN (AA) - Batman'ın Sason Kaymakamlığı, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere 3 tır yakacak odun ve soba desteğinde bulundu.

Sason Kaymakamı Murat Mete, yaptığı açıklamada, imkanları ölçüsünde depremden etkilenen bölgelere yönelik yardımlarına devam ettiklerini belirtti.

Bu kapsamda, depremzedelerin ısınma ihtiyacının karşılanması amacıyla hayırseverlerin de desteğiyle 3 tır yakacak odun ve soba temin ettiklerini aktaran Mete, toplanan yardımların AFAD koordinesinde ihtiyaç duyulan bölgelere gönderildiğini kaydetti.

Mete, desteklerinden dolayı hayırsever ilçe sakinlerine teşekkür etti.



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