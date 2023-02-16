Depremden etkilenen 3 ilden Batman'a getirilen yaralıların tedavisi sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremden etkilenen 3 ilden Batman'a getirilen yaralıların tedavisi sürüyor

AA

Depremden etkilenen 3 ilden Batman'a getirilen yaralıların tedavisi sürüyor

BATMAN (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 3 ilden getirilen yaralılar Batman'da tedavi ediliyor.

İl Sağlık Müdürü Dr. Semih Canpolat, AA muhabirine, depremin ardından 800 yaralının Batman'daki hastanelere başvurduğunu söyledi.

Hastaların büyük bir kısmının Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edildiğini belirten Canpolat, "800 yaralıdan büyük bir kısmı ayakta tedavi edildi. 24'ü yoğun bakım olmak üzere 40 hastamızın tedavisi devam ediyor." dedi.

Canpolat, deprem bölgesinde ilk etapta ambulans uçaklarla depremzedelerin güvenli hastanelere sevk edildiğini belirterek, Batman'da tedavi gören depremzedelerin büyük bir kısmının ya kendi imkanlarıyla geldiğini ya da yakınları tarafından hastanelere getirildiğini kaydetti.

Yaralılara hastane personeli tarafından büyük özveriyle sağlık hizmeti sunulduğunu anlatan Canpolat, "Hastalarımızla tüm personelimiz canıgönülden ilgileniyor. Her gün başhekimimizle hastalarımızı ziyaret etmeye çalışıyoruz. Yakın ilgi gösteriyoruz. Misafirimiz olarak buradalar. İnşallah en kısa sürede tedavilerini tamamlayıp hastalarımızı taburcu edeceğiz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) ESKİ ÇAMAŞIR MAKİNELERİNİN TAMBURLARINDAN DEPREMZEDELER İÇİN SOBA ÜRETİYORLAR
YEREL HABERLER (Görüntülü) ESKİ ÇAMAŞIR MAKİNELERİNİN TAMBURLARINDAN ...
Sason Kaymakamlığından deprem bölgesine odun ve soba desteği
YEREL HABERLER Sason Kaymakamlığından deprem bölgesine odun ve soba ...
Batman'da yolu kapanan köydeki hastaya ekiplerin 14 saatlik çabasıyla ulaşıldı
YEREL HABERLER Batman'da yolu kapanan köydeki hastaya ekiplerin 14 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.