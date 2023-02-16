Batman'da tedavi altına alınan depremzedeler yaşadıklarını anlattı

BATMAN (AA) - İBRAHİM TOPRAK - Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan ve Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan depremzedeler yaşadıklarını anlattı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da enkaz altında kalarak yaralanan 57 yaşındaki Muzaffer Şimşek ve 61 yaşındaki Ramazan Sonuç'un Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavileri sürüyor.

Şimşek, AA muhabirine, Adıyaman'ın Turgutreis Mahallesi'nde kızı ve eşiyle yaşadığını, depremde büyük bir sarsıntıyla uyandığını söyledi.

"Uykudan uyandığımda çok ciddi bir sarsıntı vardı. Kısa bir süre içerisinde bina çöktü. Sarsıntı durduktan sonra kendi çabalarımızla bir saatte enkazdan çıktık." diyen Şimşek, yakınlarının yardımıyla hastaneye gittiğini belirtti.

Kendisinin başından, kızının ise belinden yaralandığını aktaran Şimşek, Batman'da hastanede tedavilerinin çok iyi yapıldığını dile getirdi.

- "Çok büyük yıkımlara sebep oldu"

Hayatı boyunca böyle bir deprem yaşamadığını dile getiren Şimşek, şöyle konuştu:

"Daha önce de zaman zaman sarsıntılar oluyordu. Çünkü Adıyaman deprem bölgesi ama sarsıntı olduğunda biz bir yere çökerdik. Sarsıntı bittiğinde hayatımıza devam ederdik. Ama bu defa çok büyük yıkımlara sebep oldu. Yakınlarımızdan çok vefat edenler oldu. Adıyaman'da herkes bu depremden etkilendi. Sadece dayımın ailesinden 10 cenaze aynı gün defnedildi. Halamın ailesinden de 5 kişi toprağa verildi."

Ramazan Sonuç da Adıyaman'da Bahçelievler Mahallesi'nde yaşadığını aktararak, "Gece sesle uyandık. Ses çok yüksekti. Kalktım ve çocuklarıma deprem oluyor diye seslendim. Kapıdan çıktım ve sarsıntının etkisiyle merdivenlerden düştüm. Enkazdan komşularımın yardımıyla çıktım." ifadelerini kullandı.

Belinde kırık oluştuğunu, yeğeni ve yengesini depremde kaybettiklerini belirten Sonuç, "Beni ambulans uçakla Ankara'ya sevk edeceklerini söylediler. Yaralı kardeşim Batman'a getirilmişti, onun için ben de kardeşimin yanında olmak için Batman'a gelmeye karar verdim. Çocuklarım beni Batman'a getirdi. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bizimle çok iyi ilgileniyorlar." bilgisini paylaştı.

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