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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'a gelen depremzedelerden 400'ü öğrenci yurdunda misafir ediliyor

AA

Batman'a gelen depremzedelerden 400'ü öğrenci yurdunda misafir ediliyor

BATMAN (AA) - İBRAHİM TOPRAK - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirlerden Batman'a gelen 400 depremzede, Süveybe Ana Kız Öğrenci Yurdunda barınıyor.

"Asrın felaketi" olanak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaklaşık 5 bin depremzede Batman'a geldi.

Valilik koordinesinde Açık Kapı Bürosuna başvuruda bulunan vatandaşların ihtiyaçları karşılandı, barınma sorunu olan depremzedeler Süveybe Ana Kız Öğrenci Yurduna yerleştirildi.

Adıyaman'dan gelerek yurtta kalan Mustafa Bostancı, AA muhabirine, deprem gecesi Adıyaman'ın felaketi yaşadığını söyledi.

"Deprem, uykuda yakaladı herkesi. Oturduğumuz bina çökmedi çok şükür. Ama dışarıya çıktıktan sonra insanların çok kötü olduğunu, binaların çöktüğünü gördük. Eş dost akrabalarımızı kaybettik. Binayı tahliye ederken sıkıntılar yaşadık." diyen Bostancı, amcası ve yengesinin depremde hayatını kaybettiğini belirtti.

Birkaç gün Adıyaman'da kaldıktan sonra kendi imkanlarıyla Batman'a geldiğini ve valilik tarafından yurda yerleştirildiklerini anlatan Bostancı, şöyle konuştu:

"Mesafe olarak yakın olduğu için Batman'a geldik. Başta devletimizden sonra da buradaki yetkililerden Allah razı olsun. Hiçbir şekilde mağdur edilmedik. İmkanlar sunuldu. Sürekli kapımızı çaldılar. Bizlere yardımcı oldular."

Ebuzer Aydın da çok şiddetli bir sarsıntı yaşadıklarını ve depremin bitmesiyle evden ailesiyle çıktığını dile getirdi.

Depremin ardından 8 gün boyunca Adıyaman'da kaldıktan sonra Batman'a geldiğini ve yurda yerleştirildiğini kaydeden Aydın, "Odalarımız tertemiz. Çok memnunuz. Bir aile ortamı var burada." dedi.

- "Bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyorlar"

Adıyaman'da öğretmenlik yapan Atilla Şengül ise depremin ardından yaşam koşullarının zor olması nedeniyle gidecek bir yer aradıklarını ve yakınının tavsiyesiyle Batman'a geldiklerini söyledi.

Valiliğe başvurduklarını, ardından yurda yerleştirildiklerini anlatan Şengül, şöyle devam etti:

"Buradaki yetkililer de çok iyi şekilde karşıladılar bizleri. Devletimiz var olsun. Çok iyi şartlardayız. Bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyorlar. Beslenme, barınma, temizlik. Bir ihtiyacımız var mı yok mu sürekli soruyorlar. Bütün yetkililere teşekkür ediyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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