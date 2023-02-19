Batmanlı kadınlar depremzedeler için giysi dikiyor

BATMAN (AA) - Batman'da bir araya gelen kadınlar kentte misafir edilen depremzedeler için giysi dikiyor.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen merkez üsleri Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yürütülen çalışmalara Batmanlı kadınlar da destek veriyor.
Batman'da İHH İnsani Yardım Derneğinin giyim atölyesinde bir araya gelen gönüllü kadınlar depremzedeler için mont, pijama takımı, tayt ve tişört gibi ürünler dikiyor.
Dernek sorumlusu Emine Ayhan, gazetecilere, 8 Şubat'ta atölyede başlayan çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.
Gönüllü kadınlarla birlikte özellikle Batman'a gelen depremzedelerin giyim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tekstil atölyesinde üretim yaptıklarını ifade eden Ayhan, "Mont, eşofman takımı, alt ve üst giyim ürünleri üretiyoruz. Günlük en az 50 parça kıyafet üretiyoruz. Ürettiğimiz ürünleri yan tarafta bulunan depremzedeleri ağırladığımız depoda depremzedelerin istifadesine sunuyoruz." dedi.
Atölyede üretim yapan kadınlardan Aysel Aygün de birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiğini belirtti.
Evdeki kumaşlarını atölyeye getirdiğini, bunlarla çeşitli ürünler diktiğini anlatan Aygün, "Kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunu da canıgönülden yapıyoruz. İmkanı olan herkesi katkı sunmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.