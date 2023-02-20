Batman'da öğrenciler ders başı yaptı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BATMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitim-öğretime verilen aranın ardından Batman'da 173 bin öğrenci ders başı yaptı.



Batman İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Atatürk İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti, öğrencilerle ve öğretmenlerle görüştü.



Kurtaran, 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin 173 bin öğrenci ve 10 bin öğretmenle kentte başladığını söyledi.

Kentte misafir olarak kalan 350 depremzede öğrencinin de ders başı yaptığını ifade eden Kurtaran, "Eğitim ve öğretime misafir depremzede çocuklarımızı da dahil ederek ikinci döneme başladık. Allah hayırlı etsin. Rabb'im ülkemizi bu tür felaketlerden korusun." dedi.



Sarsıntıyı Batman'da da hissettiklerini belirten Kurtaran, ilde herhangi bir yıkım ve hasar oluşmadığını, okulların teknik ekiplerce gözden geçirildiğini, bugün de ders başı yapıldığını ifade etti.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.