Batman'da kadınlar depremzede çocuklar için örgü bebek hazırlıyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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BATMAN (AA) - Batman'da Kültür İlkokulu'nda okuyan öğrencilerin velileri depremzede çocuklar için örgü oyuncak üretiyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaraların sarılması için yürütülen çalışmalara Batman'daki kadınlar da destek veriyor.



Deprem bölgesindeki çocukları mutlu etmek için günde 8 saat çalışarak örgü bebek hazırlayan veliler üretilen 200 bebeği deprem bölgesine gönderdi.

Okul müdürü Rıfat Fırat, veliler olarak öğrencilerin ve öğretmenlerin desteğiyle deprem bölgesindeki çocukları mutlu etmek için örgü bebek hazırladıklarını söyledi.



Fırat, gelecek hafta sonu da 300 oyuncak bebeği bölgeye göndereceklerini ifade ederek, ayrıca depremzedeler için yardım paketleri hazırladıklarını, okulda da depremzede çocuklar için oyun alanı oluşturduklarını belirtti.



"Bir nebzede olsa depremi unutturmak, bu korkudan uzaklaşmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Çocukların gülümsemesi ve mutlu olması bizim için çok değerli." diyen Fırat, emeği geçen herkese teşekkür etti.



Halk Eğitim Merkezinde usta öğretici Songül Onat ise gönüllü olarak okulda faaliyette bulunduğunu belirterek, "Okul müdürümüz bize olanak sağlayınca arkadaşlarla oyuncak yapmaya başladık. Yaklaşık bir haftadır oyuncak üretiyoruz ve üretmeye de devam edeceğiz. Oyuncaklardan önce de atkı örüp deprem bölgesine göndermiştik." dedi.







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