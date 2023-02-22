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Batman'da depremzede çocuklara açılan anasınıfında eğitim veriliyor

AA

İBRAHİM TOPRAK - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirlerden Batman'a gelen ve Süveybe Ana Kız Öğrenci Yurdu'nda barınan ailelerin 3-6 yaş arasındaki çocukları kurulan anasınıfında eğitim görüyor.

Batman'da depremzede çocuklara açılan anasınıfında eğitim veriliyor

BATMAN (AA) - İBRAHİM TOPRAK - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirlerden Batman'a gelen ve Süveybe Ana Kız Öğrenci Yurdu'nda barınan ailelerin 3-6 yaş arasındaki çocukları kurulan anasınıfında eğitim görüyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Batman'a gelen yaklaşık 12 bin depremzedenin 500'ü Kredi Yurtlar Kurumuna ait Süveybe Ana Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir ediliyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce açılan anasınıfında aileleriyle kalan 3-6 yaş arasındaki çocuklara eğitim veriliyor.

Görevli öğretmenler ve psikososyal destek uzmanlarınca çeşitli etkinlikler yapan çocuklar, hem eğitim alıyor hem de depremin yarattığı travmayı atlatmaya çalışıyor.

Ayrıca, zorunlu eğitim çağında olan ilk, orta ve lise düzeyindeki 330 öğrenci de kayıtlarının yapıldığı okullarda eğitimlerini sürdürüyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, AA muhabirine, Batman'da deprem bölgelerinden gelip misafir olan çocukların olduğunu belirterek, bu çocukların okul kayıtlarının yapılarak eğitimlere başladıklarını söyledi.

Yurtta kalan 3-6 yaş grubundaki çocukların eğitiminin kesintisiz devam etmesi için anasınıfı açtıklarını anlatan Kurtaran, "Yaklaşık 19 okul öncesi çağındaki çocuğumuz bu anasınıfımızda eğitim görüyor. Çocukların hem eğitim görmelerini hem de psikososyal destek almalarını istedik." dedi.

Valilik koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında gerekli tüm tedbirleri aldıklarını kaydeden Kurtaran, Valilik koordinesinde çalışmaları kesintisiz yürüttüklerini bildirdi.

Misafir olarak gelen çocukların eğitim ve öğretimle ilgili bir endişesinin olmasını istemediklerini aktaran Kurtaran, tüm tedbirleri aldıklarını dile getirdi.

Anasınıfında tüm ihtiyaçların karşılandığını ifade eden Kurtaran, şöyle konuştu:

"Bakanlığımız tüm çocuklarımız için kırtasiye malzemelerinin hazırlanması talimatını verdi. Bu konuda hazırlıklarımızı yaptık. Çocuklarımız için zaten bakanlığımızın yardımcı kaynak kitapları ve ders kitapları var, aynı zamanda diğer kırtasiye malzemelerini de hazırladık."

Zorunlu eğitim çağında olan çocukların da okul kayıtlarının yapıldığını ve bu çocukların ders başı yaptığını kaydeden Kurtaran, özel öğretim ve KPSS kurslarına devam etmek isteyenler için de gerekli tedbirleri aldıklarını bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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