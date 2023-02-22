Batman Üniversitesinde gönüllüler depremzedeler için giysiler hazırlıyor

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BATMAN (AA) - Batman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Giyim Üretim Programı tekstil atölyesinde depremzedeler için çeşitli giysiler dikiliyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen merkez üsleri Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yürütülen çalışmalara Batman Üniversitesi de destek veriyor.

Batman Üniversitesi merkez kampüste bulunan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Giyim Üretim Programı tekstil atölyesinde bir araya gelen gönüllü üniversite öğrencileri, mezun öğrenciler ve tekstil çalışanları depremzedeler için kadın ve erken iç giyim, çocuklar için de tişört gibi ürünler dikiyor.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, depremin ilk gününden itibaren deprem bölgesindeki yaralara merhem olmak için çalıştıklarını söyledi.

Üniversite olarak deprem bölgesine 2 tır yardım, sıvı sabun, hijyen malzemeleri ile iş makinelerinin gönderildiğini belirten Demir, imkanları dahilinde depremden etkilenen vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştıklarını kaydetti.

Üniversite bünyesinde bulunan tekstil atölyesinde de depremzedeler için giysiler dikildiğini ifade eden Demir, şöyle konuştu:

“Depremzedelerimizin giyim ihtiyaçlarını karşılamak için çalışma yapıyoruz. Hocalarımızın, öğretim görevlilerimiz koordinesinde, gönüllülerimiz ile üniversitemizin imkanlarıyla bağış yapılan kumaşlarla ürünler hazırlanıyor. Batman'da birbirinden kıymetli ve özverili firmaların ve hocalarımızın destekleriyle bu çalışmaları sürdürüyor olmanın onurunu yaşıyoruz."

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