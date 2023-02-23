Batman Petrolspor ile Siirt İl Özel İdaresi Spor, depremzedelere yararına destek maçında karşılaşacak

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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BATMAN (AA) - TFF İkinci Lig Beyaz Grup'ta yer alan Batman Petrolspor ve 3. Lig 3. Grup ejiplerinden Siirt İl Özel İdaresi Spor arasında depremzedeler yararına dostluk maçı oynanacak.

Batman Şehir Stadyumu'nda 26 Şubat'ta oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.

Batman Petrolspor Kulüp Başkanı Abdulvahap Akbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Siirt İl Özel İdaresi Spor Kulübü yöneticileriyle görüşerek depremzedeler yararına bir dostluk maçı yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Maçın gelirinin depremzedelere bağışlanacağını kaydeden Akbaş, "Maç biletlerini 50, protokol biletlerini de 200 liradan satışa sunduk. 15 bin kişilik stadyumun Batman halkımız ve taraftarlarımızca dolacağına inanıyorum." dedi.

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