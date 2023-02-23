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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür'den depremzedelere ziyaret

AA

AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür'den depremzedelere ziyaret

BATMAN (AA) - AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan ve Batman'daki hastanelerde tedavi altına alınan depremzedeleri ziyaret etti.

İl yönetimi ile Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaralıları ziyaret eden Gür, yaralılara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Şehirde sağlık alt yapısının verdiği güç ile tüm imkanları seferber ederek deprem bölgesinden gelenlerin yaralarını sarmaya gayret ettiklerini kaydeden Gür, "Yaralı vatandaşlarımızın şu anda durumları iyi, bu günleri devletimiz ve milletimizle hep birlikte inşallah atlatacağız. Yaşanan deprem nedeniyle yaşamlarını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim." dedi.

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